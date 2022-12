Câmara da Capital terá comissão para tratar revisão do Plano Diretor

No início de fevereiro de 2023, deve entrar em atividade, na Câmara Municipal de Porto Alegre, uma comissão especial para tratar da revisão do Plano Diretor. A proposta é do vereador Idenir Cecchim (MDB) e irá incluir o Legislativo na discussão ao mesmo tempo em que a reformulação da lei é conduzida pelo Executivo, com o apoio de consultorias. O governo pretende enviar o projeto ao parlamento em agosto do ano que vem.

“Será uma comissão de assessoramento, para que os vereadores entendam (a revisão)”, explica o proponente. A votação anterior aconteceu em 2009. Dos 36 vereadores que devem apreciar a próxima versão do texto (considerando as mudanças com a saída dos eleitos para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados), apenas sete participaram da votação anterior – um deles era Cecchim. O regimento Interno da Câmara, que dá base ao pedido, define que a comissão terá 13 integrantes, respeitada a proporcionalidade dos partidos ou blocos partidários.

atraso do Executivo A ideia é construir o entendimento da matéria ao longo do ano, para que seja de domínio dos parlamentares quando o projeto chegar na Casa. Também está implícita aí a intenção de agilizar o trâmite na Câmara, considerando oem avançar com o trabalho – o Estatuto da Cidade, lei federal que orienta o planejamento urbano, prevê que a revisão aconteça a cada dez anos. Em Porto Alegre, o prazo seria 2020, mas não foi cumprido pela gestão anterior e demorou a andar também na atual gestão. Além disso, não será interessante para o governo se a votação adentrar o ano de 2024, quando ocorrem eleições municipais.

Altura e adensamento também estarão no debate do Legislativo