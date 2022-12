Previstas para este ano, duas etapas do Plano Diretor de Porto Alegre passam para 2023

Ficarão para o ano que vem duas etapas da revisão do Plano Diretor previstas para acontecer entre setembro e dezembro deste ano, mas que não saíram do papel. O prefeito Sebastião Melo (MDB) ainda trata agosto de 2023 como o prazo para envio do projeto de lei à Câmara Municipal. No entanto, o histórico de alteração no calendário da revisão (a versão mais recente foi apresentado em julho) leva a crer que este prazo também será revisto.

Entre as atividades adiadas está a chamada leitura técnica da cidade, que tratará dos princípios e estratégias do documento que regra o planejamento em Porto Alegre. Estão previstas seis oficinas temáticas em complemento às oficinas regionais, realizadas em 2019 e apresentadas em exposição este ano. Também ficará para o próximo ano a conferência de avaliação do Plano Diretor, com duração prevista de três dias para avaliação do impacto das normas urbanísticas vigentes na constituição da cidade – definidas no documento de 1999 e revisadas em 2010, além de alterações pontuais ao longo de duas décadas. A ideia da prefeitura é realizar a conferência em março do próximo ano, após passar pelas temáticas – nenhuma destas etapas tem nova data definida.

Após, o processo de revisão ingressa na fase de sistematização e propostas, que tem como base a leitura da cidade. Uma nova rodada de oficinas será realizada, para debater as propostas elaboradas pelas consultorias. A sequência prevê uma nova conferência, desta vez para a elaboração da minuta do projeto de lei que será apresentado ao Legislativo. Caso siga o calendário, a prefeitura vai entrar no segundo semestre de 2023 com a audiência pública para discutir os pontos da proposta e, logo em seguida, enviá-la à Câmara. Os vereadores poderão apresentar emendas que modifiquem a proposta. Por se tratar de lei complementar, a aprovação do texto precisa de maioria absoluta, que em Porto Alegre são 19 votos.

Falando em LEGISLATIVO