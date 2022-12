Projeto que cria ‘IPTU Sustentável’ chega à Câmara de Porto Alegre

A adoção de “critérios de sustentabilidade” nos imóveis de Porto Alegre poderá render até 10% de desconto na guia do IPTU – o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. É o que prevê o projeto de lei da prefeitura que chegou esta semana ao Legislativo da Capital. A medida, se aprovada, permitirá a concessão do benefício mesmo a quem fizer o pagamento parcelado. “Queremos colocar na prática aquilo que já está estabelecido”, defende o prefeito Sebastião Melo (MDB), que se diz envolvido com a pauta desde a época de vereador.

Melo espera conseguir autorização da Câmara até o início do ano que vem. Por se tratar de medida fiscal, valerá somente a partir do ano seguinte, em 2024. Mas um decreto, que criará o Programa de Certificação Sustentável - regando as práticas passíveis de pontuação – sairá ainda este ano, informa o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. “O decreto cria o modelo jurídico da certificação, que poderá ser trabalhado em outros modelos”, explica.

Serão 43 critérios que, somados, vão compor a certificação em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante. Modelo semelhante já é praticado pela prefeitura de Salvador (BA). A ideia principal é conceder um incentivo econômico em troca da incorporação, aos imóveis, de práticas que contribuam para a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa – em Porto Alegre, 23% das emissões totais são de “fontes estacionárias” (a energia utilizada para manter uma edificação em funcionamento), conforme apontado pelo inventário realizado em 2021.

Em se tratando das edificações já existentes (sejam grandes empresas, edifícios comerciais, condomínios ou casas), a aposta do poder público é que a medida motive a adaptação da estrutura para se fazer jus ao desconto. Por exemplo, dá para instalar placa para geração de energia solar nos telhados, criar terraços ou paredes verde nos prédios, captar e reaproveitar a água da chuva. A prefeitura não divulgou todos os critérios, mas Melo antecipa que a separação e destinação correta dos resíduos estará na lista.

A proposta que será discutida na Câmara estabelece o nome do programa “IPTU Sustentável”, o teto do desconto em 10% por imóvel e o prazo de três anos para renovação, que será garantida sem limite desde que atendidas as medidas. Define ainda que a renúncia fiscal anual com o projeto não pode superar um milhão de vezes o valor da unidade fiscal municipal (hoje em R$ 4,9362). Ao atingir o limite, deixam de ser concedidos novos certificados.

Entre os outros modelos citados por Bremm, estão os novos empreendimentos, que poderão receber benefícios urbanísticos, como índices construtivos, se incorporarem as práticas previstas no Programa de Certificação Sustentável já no momento da construção, a exemplo do que está regrado no programa de reabilitação do Centro Histórico.

Falando em... desconto no IPTU

Aliar o principal imposto municipal à pauta ambiental não é novidade para Porto Alegre, que isenta do pagamento de IPTU terrenos que compreendam, no todo ou em parte, áreas de reserva, de preservação permanente ou de proteção ao ambiente natural. É o chamado IPTU Ecológico. Nestes casos, o proprietário da área deve solicitar o reconhecimento ao município. Um termo de compromisso é assinado e averbado à inscrição no registro público de imóveis. Trata-se de isenção com o objetivo de compensar a limitação de uso do terreno, já que a vegetação nativa ou os cursos d’água, por exemplo, não podem ser suprimidos. Cabe ao proprietário garantir a preservação da área.