A arquiteta e urbanista gaúcha Andréa dos Santos é a nova presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) para a gestão 2023/2025. A eleição foi por aclamação da chapa única, no sábado, dia 26 de novembro, em evento da categoria em Brasília. Representando o Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (Saergs), Andréa assume a entidade em janeiro ao lado de uma diretoria que conta com 16 representantes de 11 estados. Maurílio Chiaretti, diretor do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de São Paulo (SASP), será o vice-presidente.

Natural de Rio Grande, Andréa é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (1993) e atua como assessora técnica do monitoramento nacional do programa de habitação nos Assentamentos da Reforma Agrária do Incra. Presidiu o Saergs entre 2014 e 2016 e integrou a direção nacional da Central Única de Trabalhadores (CUT).