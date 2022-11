Inventário do Petrópolis tem 203 imóveis protegidos

Depois de dois meses com o documento em sua mesa, o prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou a listagem final do inventário de imóveis protegidos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Estão classificados como patrimônio da cidade 203 endereços do bairro, um pouco a mais que o divulgado em setembro pelo governo, mas ainda assim uma redução significativa em relação aos 364 que constavam na listagem anterior. A maioria - 171 - são de estruturação, e 32 são de compatibilização.

Agora, os proprietários que discordam da classificação do seu imóvel podem impugnar a decisão. O prazo para isso é de 90 dias a contar do recebimento da notificação por escrito e pessoalmente. Até a análise da impugnação, o imóvel estará sujeito às determinações legais para bens inventariados. O procedimento é disciplinado pela lei municipal nº 12.585/2019 e pelo decreto que a regulamenta, nº 20.437/2019.

Elaborada pela Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), ligada à Secretaria Municipal da Cultura, com encaminhamento aprovado pelo Compahc, conselho consultivo que trata dos assuntos relacionados ao patrimônio, a lista completa foi publicada no diário oficial do dia 16 de novembro, atendendo ao preceito de dar conhecimento à comunidade.

Em entrevista à coluna Pensar a Cidade em setembro, o secretário da Cultura da capital, Gunter Axt, informou que, a partir de agora, o governo pretende dar atenção a dois casos: elaborar os inventários de Vila Assunção e Vila Conceição - pequenos bairros residenciais à beira do Guaíba - e revisar os inventários do Centro e de parte da região que forma o 4º Distrito.

Confira a listagem final das ruas que constam no inventário no site do Jornal do Comércio.