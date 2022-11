Nova audiência sobre a concessão do Parque da Redenção tem clima tenso

"Retira, Retira!" Com esses gritos, entoados pelo público presente, terminou a segunda audiência pública para tratar da proposta de concessão do Parque da Redenção, na noite desta quarta-feira, na Câmara Municipal. "Retira", aliás, foi a palavra mais gritada pelo público ao longo das quase três horas do encontro, num pedido para que a prefeitura não leve adiante o edital que pretende entregar a gestão do parque para a iniciativa privada por 30 anos.

“Podemos divergir do modo, mas nosso objetivo (de cuidado com o parque) é o mesmo", disse a secretária de Parcerias, Ana Pellini, após mais de 20 manifestações, todas contrárias à proposta. "Não é não" foi a reação imediata dos presentes na reunião, que lotaram o espaço do plenário Ana Terra, menor que o espaço usado para realizar as sessões parlamentares. A proximidade dos participantes entre si e com a mesa, formada por autoridades do governo, contribuiu para deixar o clima mais quente do que nas noites anteriores.

abraço em defesa da manutenção do caráter público do parque Em clima de confronto, a audiência acabou sem um encerramento formal. Era a segunda parte do debate que iniciou na sexta-feira passada, também à noite, e precisou de continuidade para atender a todos os pedidos de fala. Entre as duas audiências públicas, umreuniu milhares de pessoas no domingo passado.

Pouco antes, a secretária afirmou que considera válida “essa manifestação toda”. Para ela, “o pior dos mundos é quem não ama” o parque. Ela tentou, mas não conseguiu falar devido aos gritos de protesto a cada nova frase sua em defesa do projeto. “Não há ambiente aqui”, disse por fim.

As respostas aos questionamentos serão publicadas junto as da consulta pública, informou a secretária, que se dispôs a comparecer a um encontro na própria Redenção. Outro momento para seguir com o debate será uma nova audiência pública no Bairro Lami, onde fica um trecho da orla do Guaíba que está no pacote da concessão atrelado ao parque. Ainda não há data definida para nenhuma das duas atividades.

Oposição endossa críticas