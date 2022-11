Está marcado para as 13h de domingo, dia 20, um "abraço" simbólico em defesa da manutenção do caráter público do Parque da Redenção. Organizado pelo Coletivo Preserva Redenção, formado por mais de 80 entidades e pessoas que frequentam o parque, o ato é mais uma das atividades que rechaçam a proposta da prefeitura de Porto Alegre, que quer conceder a sua gestão à iniciativa privada. O ponto de encontro será o Monumento ao Expedicionário, na Avenida José Bonifácio, próximo do Colégio Militar.

Nas redes sociais, apoiadores do Coletivo chamam para a mobilização. O "Cara da Sunga", personalidade conhecida da Capital por correr em trajes de banho, faça frio ou faça sol, convoca a população para participar do "abraço". Na companhia do músico Carlinhos Carneiro, a dupla, em um vídeo postado no Instagram, fala sobre os impactos da concessão da Redenção, como a perda da autonomia das manifestações artísticas e culturais e os sérios riscos ambientais.