Redenção vai ganhar 'abraço' no domingo

Está marcado para as 13h de domingo, dia 20, um "abraço" simbólico em defesa da manutenção do caráter público do Parque da Redenção. Organizado pelo Coletivo Preserva Redenção, formado por mais de 80 entidades e pessoas que frequentam o parque, o ato é mais uma das atividades que rechaçam a proposta da prefeitura de Porto Alegre, que quer conceder a sua gestão à iniciativa privada. O ponto de encontro será o Monumento ao Expedicionário, na Avenida José Bonifácio, próximo do Colégio Militar.

Sábado terá caminhada socioambiental em Belém Novo

No sábado, dia 19, o movimento Preserva Belém Novo e moradores do bairro promovem uma caminhada orientada, tendo como guia elementos históricos, culturais, arquitetônicos, urbanísticos e ambientais da região. O ponto de encontro será em frente ao cemitério (Estrada Francisca de Oliveira Vieira, 966), às 15h. O encerramento está previsto para 17h30 na Praça Inácio Antônio da Silva, com atividade cultural e apresentação musical. A caminhada integra o calendário da Virada Sustentável.