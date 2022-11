O que esperar da concessão dos parques

Poderá ser cobrado em algumas situações. Por exemplo, o modelo de contrato diz que é vedado cobrar "pela utilização dos equipamentos esportivos disponíveis ou a serem implementados na área de concessão, salvo nos casos de eventos esportivos" e "para a realização de feiras que tenham caráter social, com exceção das atividades, ainda que vinculadas, que concorram diretamente com as demais atividades do parque ou que demandem custos extras não ordinários".

A minuta de contrato trata como obrigação do poder concedente, que é a prefeitura, "não autorizar o comércio ambulante em caráter de competição com os produtos e serviços ofertados pela concessionária na área de concessão". Ou seja, o que for comercializado por algum restaurante ou quiosque nos parques não poderá ser vendido pelos ambulantes.

De forma geral, o acesso aos parques não será pago. A minuta de contrato diz que "é vedado à concessionária", dentre outras proibições, "cobrar ingresso de acesso à área da concessão". No entanto, podem existir casos à parte a serem especificados, como "limitar parcialmente o acesso ao público de maneira temporária e realizar a cobrança de ingresso" para eventos localizados em arenas ao ar livre. A concessionária também fica autorizada a explorar economicamente serviços e atividades, "exceto aqueles explicitamente previstos como gratuitos no contrato".

Outro documento diz que "os parques terão livre acesso 24 horas por dia". Não está previsto controle, mas sim monitoramento eletrônico, cujas imagens deverão ser compartilhada com os órgãos de segurança do município, e rondas diárias usando "bicicletas elétricas". Caso a proposta avance como está, a concessionária deverá operar, pelo menos, das 6h30min às 20h.

Para isso, o governo terá como subsídio as contribuições que receber via consulta pública (aberta até o dia 24 deste mês) e nas audiências de amanhã e sexta-feira.

Há um mês a prefeitura de Porto Alegre tornou pública uma ideia que já era tratada nos gabinetes há mais de ano: conceder para a gestão da iniciativa privada o Parque da Redenção, o calçadão do Lami, o Parque Marinha do Brasil e o trecho 3 da orla do Guaíba.

Permanecem como estão. O Auditório Araújo Vianna já é concedido, estando sob gestão da Opinião Produtora até 2029. O brique e as feiras são realizados na avenida José Bonifácio e a via não integra a área de concessão.

Qual a situação dos atuais permissionários do Mercado do Bom Fim, do Parquinho da Redenção e do Refúgio do Lago?

Passam a responder ao concessionário, tendo o direito de permanência até o fim do contrato individual ou, na ausência deste, por 48 meses a partir do ingresso do novo gestor. Após, poderão permanecer como locatários, em contrato a ser firmado diretamente com a concessionária.

Terá mesmo estacionamento subterrâneo na Redenção?

O caderno de encargos, um documento anexo do edital, trata o estacionamento subterrâneo como uma intervenção obrigatória. Com no mínimo 577 vagas, ficaria sob o complexo esportivo Ramiro Souto. Um parecer de 12 de julho deste ano da empresa Milititsky Consultoria Geotecnica indica que há viabilidade para a construção. Menos de um mês depois, em 3 de agosto, o Estudo de Viabilidade Urbanística foi aprovado na Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento (Cauge) da prefeitura.

Lote 2: trecho 3 do Parque Orla do Guaíba

e Parque Marinha do Brasil

Área da concessão

Parque Marinha: 512.800 m²

Trecho 3 da orla 145.650 m²

Total 658.450 m²

Fonte: estimativas realizadas a partir de plantas e documentos disponibilizados pela prefeitura de Porto Alegre

a Feira de Antiquários e as Feiras Ecológicas?

Qual a orientação para as obras a serem realizadas