Porto Alegre sediará Trienal de Arquitetura e Urbanismo

neste link De 16 a 19 de novembro, Porto Alegre sediará a Trienal de Arquitetura e Urbanismo, evento realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) aberto a profissionais do setor e ao público em geral. A participação é gratuita mediante inscrição (). Além da sede do Conselho, o Solar do IAB e o Theatro São Pedro serão alguns dos pontos de encontro do evento, que será marcado por palestras, oficinas, atividades culturais e exposições. As informações são do CAU/RS.

Alguns dos temas que pautarão os debates são ATHIS (assistência técnica para habitação de interesse social), Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural, Software Livre, Inovação, Acessibilidade. Entre as presenças confirmadas estão a arquiteta e urbanista e apresentadora do Decora do canal GNT, Stephanie Ribeiro, o jornalista Marcelo Canellas e os arquitetos e urbanistas Fred Cheuiche, um dos responsáveis pelo Skate Park da Orla do Guaíba, e Tainá de Paula, vereadora do Rio de Janeiro, ativista das lutas urbanas, especialista em Patrimônio Cultural e mestre em Urbanismo.

A Trienal também abrigará a apresentação das propostas vencedoras do Concurso Iconicidades e a exposição de todas as propostas apresentadas para as 5 cidades contempladas. E, na última noite, será realizada a cerimônia unificada do Prêmio IAB para formandos, Prêmio AAInteriores, Arquiteto do Ano do SAERGS e 4ª edição do Prêmio CAU/RS, homenageando o arquiteto Luiz Antônio Veríssimo.