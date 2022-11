Uma caminhada na tarde de sábado, dia 12, tratará da memória afetiva da população de Porto Alegre com o Parque da Redenção por meio de histórias contadas pela jornalista Maria Lúcia Badejo. Neste mês de novembro se completam 215 anos da doação da “Várzea do Portão” a Porto Alegre. O lugar teve outros nomes e desde 1935 é oficialmente chamado de Parque Farroupilha. No roteiro, que inicia às 15h no Monumento ao Expedicionário e terá duração de aproximadamente duas horas, serão apresentadas histórias, curiosidades, monumentos e recantos do parque.