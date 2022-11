Seminário irá debater revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Ernst & Young Acontece na sexta-feira, dia 11 de novembro, o seminário POA 2030 de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre – o primeiro evento do tipo desde o início do processo. Será também a primeira atividade a contar com a participação de representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e da empresa(EY).

termo de cooperação técnica O órgão da ONU firmou, em 2019,com a prefeitura para gerenciar a contratação de consultorias que realizam diferentes etapas do trabalho. Já a empresa foi anunciada no fim de setembro e será responsável pelos diagnósticos, estudos territoriais e simulações de cenários urbanos. A apresentação será à tarde, com foco no desenvolvimento urbano e ambiental para os próximos anos no painel “Para onde vamos: O Futuro da Cidade”.

Dentre os participantes, cabe destaque a Diogo Mac Cord, líder de Infraestrutura e mercados regulados na América Latina Sul da EY. Antes de retornar para a sua segunda passagem pela empresa, em julho deste ano, Cord atuou como secretário nacional de Desenvolvimento de Infraestrutura (2019 a 2020) e secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (2020 a 2022) do governo federal, onde atuou em projetos como o novo marco do saneamento básico e a privatização da Eletrobras.

inscrições Antes disso,no turno da manhã, os participantes terão palestra com três arquitetas que vivenciaram os planos de 1979 e 1999, no painel “De onde viemos: A cidade planejada”. São elas Célia Ferraz de Souza, Maria Tereza Fortini Albano e Marilu Maraschin. O seminário será presencial no Teatro da Unisinos (Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1600), das 8h30 às 18h. O prefeito Sebastião Melo (MDB) participará da abertura. Asseguem abertas até o início do evento, enquanto tiverem vagas disponíveis.

Outras etapas da revisão do Plano Diretor que estavam previstas para este ano foram adiadas para o início de 2023. As oficinas temáticas, seis encontros que tratarão dos princípios e estratégias do documento que regra o planejamento da cidade, serão realizadas a partir de janeiro. A conferência de avaliação, que terá duração de três dias e irá avaliar o impacto das normas urbanísticas vigentes, acontecerá em março. As datas ainda não foram definidas.