Autorizado o início das obras no Viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre

A contar do dia 4 de novembro, a empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia tem 18 meses para concluir as obras de restauro do Viaduto Otávio Rocha, no Centro de Porto Alegre. É o que prevê a ordem de início dos trabalhos assinada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) em evento na manhã desta sexta-feira. Caso se cumpra o prazo, o público voltará a aproveitar integralmente a estrutura no primeiro semestre de 2024. O investimento é de R$ 13,7 milhões e o recurso vem do Banco Andino de Fomento (CAF) – segundo Melo, o que sobrou de outras obras financiadas pela CAF na capital.

cirex O projeto prevê intervenções estruturais e estéticas, soluções para as instalações elétricas, telefônicas, sistemas de segurança e iluminação pública. Estão previstas adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e no processo de impermeabilização. O, revestimento característico do viaduto, será substituído por um novo com as mesmas características e propriedades originais. A estrutura contará com um novo Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI) e passará a atender a critérios de acessibilidade.

Mas a obra não iniciará de imediato. Ainda restam nas lojas da parte baixa do viaduto três comerciantes que não concordaram com as soluções apresentadas até o momento pelo poder público. Dos demais, parte será realocada em outros espaços do município, como o Mercado Público e o Mercado do Bom Fim, e outros saíram e não manifestaram interesse em retornar. Mais uma reunião está marcada para segunda-feira, dia 7. Caso permaneça o impasse, Melo informa que a prefeitura partirá para a reintegração de posse.

lojas do Viaduto Após o trabalho de recuperação da estrutura, a volta dos comerciantes que ocupavam asaté então é incerta. Uma das reivindicações da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha (Arccov), a garantia do retorno não é confirmada pela prefeitura. A vontade manifestada pelo prefeito Sebastião Melo é outra: buscar um parceiro na iniciativa privada que faça a gestão do local.

“Não podemos colocar (quase) R$ 14 milhões e não ter governança que devolva o espaço para a população. Esse é um capítulo à parte que vamos tratar e, se depender da nossa vontade, vamos parceirizar. O caminho é a parceirização, não estou nem preocupado com o valor que se possa ter com um TPU (permissão de uso, por meio de licitação)”, declarou o prefeito. A ideia é que se tenha atividades variadas que atraiam público para frequentar o Viaduto.

Em outubro, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo disse à coluna que o governo pretendia abrir licitação para definir os novos permissionários. Esse é o modelo adotado em outros espaços que pertencem ao município, como o Mercado Público. Para Melo, “o caminho da parceirização habilita as pessoas (da iniciativa privada) a apresentarem projetos” e uma parte das salas comerciais “pode ser permissão de uso”.

