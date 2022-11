Governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) participará na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, do "Almoço Metropolitano", promovido pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). Também participa do evento o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Estado (TCE), Alexandre Postal, que ao lado de Leite falará aos prefeitos sobre “Controle e transparência nas contas públicas”.