Orçamento Participativo

Começou nesta segunda-feira, 31, e segue até o dia 7 de dezembro, a rodada de assembleias do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Ao todo serão 23 encontros, sendo 17 das regiões de planeamento e seis das temáticas. As assembleias voltam a acontecer após um hiato de cinco anos: canceladas em 2017 e 2018, foram realizadas em 2019 em referência aos 30 anos do OP, mas sem priorizar novas demandas, e suspensas novamente em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. O calendário das atividades está no blog Pensar a cidade.

Plano Diretor

No dia 11 de novembro será realizado o 1º Seminário da Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. O evento, no Teatro da Unisinos na Capital, será voltado para servidores municipais, integrantes dos grupos de trabalho da revisão do Plano Diretor, integrantes de cursos universitários afins com o campo do planejamento urbano e público geral. A atividade será das 8h30min às 18h e terá a presença de urbanistas que participaram da elaboração e da primeira versão do plano atual, em 1999, e dos agentes que irão atuar no processo em curso. Para participar é preciso realizar inscrição e as vagas são limitadas - mais informações no blog.