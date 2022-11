Marcadas as audiências da concessão de parques

Nos dias 17 e 18 de novembro serão realizadas duas audiências públicas para debater a intenção da prefeitura de Porto Alegre de conceder a gestão de áreas públicas para a iniciativa privada. Apresentada em outubro, a proposta está dividida em dois lotes: Parque Farroupilha - mais conhecido como Redenção - e calçadão da Praia do Lami no lote 1; e Marinha do Brasil e o trecho 3 da Orla do Guaíba no lote 2.

Chamada pela Secretaria Municipal de Parcerias, as audiências terão formato híbrido, presencialmente no plenário da Câmara Municipal, com início às 19h e duração máxima de três horas. O lote 2 será tratado no dia 17, quinta-feira, e o lote 1 no dia 18, sexta-feira. O link para participação virtual ainda não está disponível.

Dentre as exigências que serão feitas ao partceiro privado estão, por exemplo, a construção de um estacionamento subterrâneo na Redenção e a instalação de quiosques na Praia do Lami. As minutas dos editais de concessão estão disponíveis no site da prefeitura, que recebe contribuições por escrito até 24 de novembro. O lançamento da licitação deve ficar para o ano que vem, devido a outros prazos que precisam ser cumpridos.

Assim que foi lançada a proposta, grupos que frequentam o Parque da Redenção se organizaram no coletivo "Preserva Redenção", que se mobilizam pela manutenção do caráter público do espaço. Um abaixo assinado com coleta de assinaturas físicas e virtuais está circulando há três semanas.