Industrializar construção passa por arquitetos

O termo indústria da construção civil é bastante conhecido, mas o conceito de industrialização dos processos construtivos no setor, não. Trata-se da técnica que tira do canteiro de obra a execução de grande parte do trabalho, o que representa ganho de produtividade. Isso porque altera a velocidade da construção, tornando-a mais ágil, permite maior precisão e, devido à padronização de componentes da obra, ganha escala de produção.

Nas obras comerciais, a industrialização marca presença com iniciativas voltadas à pré-fabricação de aço, concreto, fachadas, drywall, instalações e outras. No entanto, a prática ainda é vista com receio por parte do mercado, especialmente quando se trata de obras residenciais.

Para o engenheiro civil Luiz Henrique Ceotto, é papel dos profissionais conhecer a prática, estudar a sua aplicação e, "com consciência e dominando o assunto", passar segurança da construção feita com base neste conceito.

Senior Partner da Tecnoeng Consultoria Empresarial e da Urbic, Ceotto esteve em Porto Alegre no fim de outubro para palestrar no seminário "Industrialização na Construção Residencial", realizado pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), e concedeu entrevista à coluna.

Jornal do Comércio - O senhor disse na palestra que há receio, por parte dos profissionais da arquitetura, com essa forma de construir. E dos compradores?

Luiz Henrique Ceotto - Eu acho que quem tem menos resistência é quem vai morar lá, e desde que fique bonito. E, para ficar bonito, o arquiteto tem que participar. Mas o arquiteto está se mantendo muito arredio e às vezes olha até com preconceito. Para ele projetar bem, para realmente ajudar na industrialização, tem que conhecer as tecnologias, tem que estudar em profundidade. Porque, senão, não vão extrair da tecnologia a arte necessária para que possa ficar bonito.

JC - Imagino que há também o receio de que isso possa engessar o processo criativo.

Ceotto - Tudo na vida tem limitações. Quando tem limitações é que aumenta a criatividade, a criatividade não acontece quando você pode fazer qualquer coisa. É um outro conceito que temos que entender no Brasil.

JC - Como mudar a cultura existente da construção? Como apresentar a solução industrializada como segura?

Ceotto - Para mudar a cultura em qualquer área humana, tem três passos. O primeiro é mudar a percepção das pessoas, como esse evento. O segundo é experimentar, é instigar a conhecer essa nova maneira (de construir), dar motivação para as pessoas experimentarem e, depois que experimentou, aí usar isso normalmente no seu dia a dia. Tem que passar por essas três fases e nós estamos na primeira, tentando mudar a percepção.

JC - E acredita que tem caminho pra isso?

Ceotto - Ah, tem. No mundo todo teve, não é possível que aqui nós não vamos ter.

JC - Em comparação com outros países, como o Brasil está?

Ceotto - Estamos exatamente 100 anos atrás dos Estados Unidos. Não quer dizer que vamos levar 100 anos pra chegar onde eles estão hoje. Significa que nós construímos no Brasil hoje da mesma forma que os Estados Unidos construía, e às vezes até melhor, lá na década de 1920. Nós podemos chegar lá em dez anos, vinte anos, mas estamos atrasados. O Empire State Building (arranha-céu de Nova Yokr), por exemplo, foi feito em doze meses (início da construção em março de 1930 e inauguração em maio de 1931). Nós não conseguimos fazer isso aqui.

JC - Quem não conhece a técnica e a resistência dos materiais empregados pode ter medo, a impressão de que não é resistente. Como o setor pode passar segurança?

Ceotto - Divulgando cases. O tempo todo a gente procura trazer cases desafiadores para mostrar que é possível. E cases que foram estudados, foram checados por Universidades, por consultores, para mudar a percepção.

JC - O setor da construção civil encontra maior resistência no nicho residencial. Por quê?

Ceotto - Normalmente o ser humano tem muito medo da sua casa (de colocar em risco), porque adquire aquela casa com muita dificuldade, entende? E, se os profissionais não dão segurança a ele, então esse ciclo fica pior. Se colocarmos todos profissionais com bastante consciência e dominando o assunto, vão passar segurança para o morador. A pior coisa que tem é o dono, é quem paga a conta, perceber que os profissionais em que ele confia não estão seguros.