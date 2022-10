Domingo será de passe livre nos ônibus de Porto Alegre

Porto Alegre não vive hoje a dúvida que tinha na véspera do primeiro turno eleitoral, quando somente no sábado à tarde se confirmou que o passe livre seria geral e duraria o dia inteiro. Passado um mês em que este tema se fez presente em debates políticos e jurídicos, a gratuidade no transporte coletivo para o segundo turno na capital já está garantida - inclusive voltou para a lei. No domingo, dia 30 de outubro, os ônibus de Porto Alegre não cobrarão tarifa.

A prefeitura informa que vai realizar 6 mil viagens, com capacidade para transportar 500 mil pessoas, embora a estimativa seja receber 350 mil passageiros. No dia 2, foram registrados 303mil passageiros em 5,6 mil viagens. A oferta de ônibus, no entanto, é considerada insuficiente pela bancada de oposição a Câmara Municipal. Na tarde desta quinta-feira, 27, quando a prefeitura divulgou o serviço de transporte para o dia de votação, os 10 vereadores protocolaram no Ministério Público um pedido de providência.

"Queremos garantia da frota de ônibus para o dia 30, porque no dia 2 foram relatadas dificuldades", justificou à coluna a vereadora Laura Sito (PT). "Não queremos que haja jogo de marketing, dizendo que garante o passe livre mas não garante o ônibus", completou. O documento apresenta dados da frota que operou nas eleições de 2014 para concluir que a quantidade de veículos que devem estar na rua domingo será 40% menor.

A prefeitura, por sua vez, afirma que o número apontado representa incremento de 50% em relação a um domingo típico e diz trabalhar com dados atualizados da demanda - hoje em 70% o registrado no período pré-pandemia, com oferta em condição de acompanhar. Informa, ainda, que terá frota extra à disposição caso identifique necessidade de ampliar o atendimento. O custo da operação está estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

Reforço de linhas - As linhas que apresentaram maior demanda ou necessidade de incremento de oferta no primeiro turno serão reforçadas para este domingo. São elas: 5203 Triângulo 24 de Outubro/Auxiliadora; 165 Cohab; 184 Juca Batista; 244/2441 Santa Teresa e Santa Teresa via Mariano de Matos; 2631 e 2632 Orfanotrófio Jardim Medianeira e Orfanotrófio Azenha; 283 Ipanema; E209 Restinga até a Otto; 210 Restinga Nova; 2685 Belém Novo até a Otto; 3448 Santa Maria Azenha; 347 Alameda; 3948 Mapa Antônio de Carvalho.

Além disso, as linhas 398 Pinheiro e 631 Parque dos Maias serão operadas com mais veículos articulados. Também serão disponibilizados veículos extras na reserva. A fiscalização será reforçada para monitorar a operação durante o horário de votação. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156.

Orientações - Para garantir a circulação do transporte coletivo, as pessoas devem seguir as orientações de proibição de estacionamento. Muitas vezes, veículos estacionados em locais proibidos impossibilitam a circulação dos ônibus e, consequentemente, o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Bloqueios – A avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido bairro-Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar, durante todo o dia neste sábado, 29, e também neste domingo, 30.