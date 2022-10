neste link Das 8h30min às 18h30min do dia 3 de novembro, a proposta da prefeitura para a expansão da malha cicloviária da capital será apresentada no seminário “Mobilidade + ativa: caminho para bikes em Porto Alegre”. A realização é da Secretaria de Mobilidade Urbana. O evento gratuito será na Unisinos (Avenida Nilo Peçanha, 1.600) e é preciso inscrição prévia, que pode ser feita

No encontro, serão abordadas a implantação de ciclovias e sua relação com as cidades, apresentando as experiências com o desenvolvimento da mobilidade ativa em alguns municípios brasileiros, e também na cidade do México. Ainda na pauta, o mercado de bicicletas compartilhadas, emprego e renda a partir do ecossistema ciclístico e os roteiros do cicloturismo.

No final do evento, serão apresentadas as propostas para a expansão da malha em Porto Alegre a partir de análise dos técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e das contribuições recebidas mediante pesquisa e reuniões realizadas com vereadores, conselhos municipais, cicloativistas, comércio, shoppings centers, instituições de ensino, hospitais e órgãos de saúde.