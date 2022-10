A ONG Mulher em Construção, que há 16 anos capacita o público feminino para atuar na construção civil, em parceria com a empresa Visia – Construção Modular, de Ivoti, oferece curso gratuito para formação utilizando a técnica de construção modular. Em oficinas teóricas e práticas será apresentada a modalidade, que utiliza blocos padronizados e pré-moldados, transportados, um a um e encaixados no local da obra. As informações são da assessoria de imprensa da ONG.

Podem participar exclusivamente mulheres de 18 a 40 anos moradoras de Ivoti, Novo Hamburgo, Estância Velha e Lindolfo Collor. Nas sede da Visia, as alunas irão aprender como preparar o terreno, conhecer projetos e construir diversos tipos de edificação se valendo da metodologia modular. As aulas acontecerão de segunda à sexta, das 8h30 às 16h40, a partir de 7 de novembro com duração de 28 dias. As inscrições e o curso são totalmente gratuitos e as alunas ganharão também transporte e almoço diários. Não é preciso ter experiência. Interessadas devem ligar para (51) 9548-6137 e falar com Fátima, monitora da ONG Mulher em Construção.

SERVIÇO