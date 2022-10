A maioria dos agentes de Defesa Civil municipais e estaduais do Brasil concordam que as mudanças climáticas causarão desafios adicionais à gestão de risco de desastres. Essa foi a resposta de 80,6% dos participantes da pesquisa interdisciplinar “Percepção sobre mudanças climáticas no setor de Defesa Civil brasileiro”, estudo inédito publicado em setembro no International Journal of Disaster Risk Science.

Acesse aqui O levantamento também aponta que apenas 26,3% dos profissionais concordam que é fácil compreender as informações sobre mudanças climáticas e somente 10% dos profissionais se sentem preparados para lidar com esse desafio. E, enquanto 52,4% concordam totalmente com as informações disponibilizadas por cientistas, o percentual cai para 21,4% em relação ao governo e 14,6% quando se trata da imprensa.o artigo completo (em inglês).

Para os autores do trabalho – Victor Marchezini, Luciana de Resende Londe, Eloisa Beling Loose, Silvia Midori Saito e José A. Marengo – os dados são “um passo importante na busca por caminhos para aumentar a capacitação para alcançar a redução do risco de desastres e a adaptação às mudanças climáticas”. O grupo considera que o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Cemaden poderiam estabelecer um programa conjunto de capacitação em gestão de riscos de desastres e adaptação às mudanças climáticas, a fim de fortalecer a capacidade institucional nos municípios.

Falando em riscos e desastres…