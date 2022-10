O fim da gratuidade no transporte coletivo em dia de eleições, garantido por lei em Porto Alegre até o ano passado, pautou o debate público na Capital nos dias que antecederam o pleito e seguirá presente nas discussões da Câmara Municipal nas semanas até o segundo turno.

Um projeto de lei para retomar a obrigatoriedade do passe livre em dias de eleições municipais, estaduais e federais, foi apresentado pelos vereadores petistas Aldacir Oliboni, Laura Sito e Leonel Radde. "Já teve economia com (a redução de) outras datas, e eleição é somente a cada dois anos", argumenta Radde. Para ele, não ofertar transporte sem custo no dia de eleição é um "cerceamento focado em questão de classe".

Presidente do Legislativo, Idenir Cecchin (MDB) não vê abertura para retomar o debate localmente. Ele endossa a proposta do prefeito Sebastião Melo (MDB), de discutir o assunto como o governo federal ou com o Tribunal Superior Eleitoral, já que eleições acontecem ao mesmo tempo em todos os municípios. Como exemplo, cita a mobilização recente da Frente Nacional de Prefeitos, que reivindicou da União o financiamento para as passagens de pessoas com mais de 65 anos, já que a medida está prevista na Constituição Federal.