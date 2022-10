Diário Oficial Está aberto até 18 de outubro o edital para credenciamento de empresas do ramo da construção civil que tenham interesse em apresentar propostas para a produção de habitação de interesse social em Porto Alegre. Os habilitados atenderão ao Programa Casa Verde Amarela ou outros com a participação do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. As informações estão noda prefeitura.

O Demhab informa que Porto Alegre foi uma das cidades selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para receber conjuntos habitacionais do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do programa Casa Verde e Amarela. A ação prevista no edital faz parte da primeira etapa, que prevê a construção de três empreendimentos destinados ao reassentamento das famílias da obra da avenida Tronco. A previsão é que sejam construídas 356 unidades em três condomínios: Jacuí, Banco da Província e Dona Zaida.