audiência pública virtual na quarta-feira passada, dia 28. A prefeitura de Porto Alegre recebe até o dia 14 de outubro contribuições a serem avaliadas e agregadas ao estudo de mobilidade do Centro Histórico. As sugestões devem ser enviadas para o e-mail [email protected] O estudo foi tema de

O trabalho foi desenvolvido pela Matricial Engenharia Consultiva com com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) como parte do Programa ORLA-POA, e teve acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).