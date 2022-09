Definido pela Constituição Federal como um direito e um serviço essencial, o transporte público é entendido também como forma de acesso a outros direitos. O vai e vem da discussão sobre o fim do passe livre nos ônibus de Porto Alegre no dia da eleição despertou vários outros debates sobre o papel da mobilidade na vida das pessoas. Em um dos grupos de whatsapp do coletivo POA Inquieta, Ana Paula Medeiros, presidenta da Cooperativa de Reciclagem Vila Pinto, compartilhou um relato pessoal sobre o assunto e autorizou a reprodução pela coluna:

"Falo diante da minha experiência como usuária do transporte público e moradora de comunidade. Dia de eleição é aquele dia que nos programamos assim: vou votar cedo, exercer a democracia, e depois, eu que moro na Zona Leste (bairro Bom Jesus) vou lá para a Restinga, extremo sul, visitar meus parentes e amigos! Esse é um exemplo clássico do dia de eleição. Óbvio que não é uma regra, mas sim, é bem comum. É para ser um dia feliz, dia de andar pra lá e pra cá, dia 'das cria' fazer bagunça no ônibus… É muito mais do que tirar o direito do voto!"