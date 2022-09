Bruna Suptitz

O Jornal do Comércio, assim como outros veículos da imprensa local, acompanhou e noticiou a alteração da lei que retirou a obrigatoriedade do passe livre no dia de eleição em Porto Alegre. Grande parte do debate do pacote de medidas para o transporte coletivo, aconteceu entre novembro e dezembro de 2021. Agora, a poucos dias da eleição, lembrei disso e percebi que não tinha mais sido notícia na mídia. Isso poderia fazer com que muitas pessoas não soubessem da mudança, afinal o passe livre foi praticado por três décadas na cidade. Então na terça-feira, dia 27, publiquei uma nota na coluna Pensar a cidade, que saiu na editoria de Política no jornal do dia seguinte. Em um parágrafo, com as informações daquele momento, escrevi a notícia que se tornou uma das pautas do debate nacional às vésperas da eleição. Ao lado dos colegas jornalistas do JC, tomamos como lição deste episódio seguir acompanhando, divulgando e valorizando os assuntos locais, que nos motivam a pensar a cidade.