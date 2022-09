Coautora do livro "Cidades lixo zero", a arquiteta e urbanista Tainá Wanderley foi selecionada para um mestrado em estudos urbanos na Université Libre de Bruxelles, em Bruxelas, na Bélgica. Na mesma cidade está a sede da Zero Waste Europe, responsável pelo conceito na Europa. E, para levantar recursos que ajudem no seu período fora do Brasil, Tainá lançou uma campanha de financiamento coletivo pela plataforma catarse. A colaboração pode partir de R$ 10,00. As doações a partir de R$ 69,00 receberão um exemplar do livro Cidades lixo zero.