'Coletivo & Comunidade' será o tema da Semana Lixo Zero de 2022

Instigar a sociedade a pensar coletivamente sobre a relação com os resíduos e propor atividades para difundir o conceito Lixo Zero é a proposta do evento Café com Atitude, que será realizado na sexta-feira, dia 30 de setembro, em Porto Alegre. A atividade é uma prévia do que vai ser debatido na Semana Lixo Zero, que neste ano acontece entre 21 e 30 de outubro com o tema "Coletivo & Comunidade". As informações são da organização do evento.

Semana Lixo Zero

A Semana Lixo Zero é um evento de mobilização da sociedade que abordada questões relacionadas ao consumo e os resíduos provenientes dele. Tem como principal objetivo empoderar a sociedade para mudar sua relação com os recursos naturais, além de difundir o conceito Lixo Zero, mobilizar pessoas, negócios e comunidades sobre as boas práticas relacionadas à causa. A programação da semana é elaborada com a participação da comunidade.

neste link Qualquer pessoa, empresa ou instituição pública pode criar uma ação dentro do conceito Lixo Zero para integrar o calendário. O cadastro das ações pode ser efetuado até o dia 15 de outubro

Quem cadastrar uma ação se torna um parceiro da Semana Lixo Zero Porto Alegre e é responsável pela atividade. O Coletivo Lixo Zero POA incluirá a sua atividade na programação geral da Semana e disponibiliza materiais gráficos para divulgação.

Café com Atitude

O Café com Atitude convida a sociedade Porto-alegrense, ONGs, organizações públicas e privadas interessadas no tema Lixo Zero para uma interação com objetivo de apresentar a Semana Lixo Zero, as atividades já programadas, bem como pensar junto outras propostas de atividades para que, além de buscarmos a meta Lixo Zero, a Semana se torne referência de atitude transformadora da cidade.

O encontro será presencial e terá transmissão ao vivo pelo Instagram do Lixo Zero POA. Conta ainda com a participação dos projetos GreenThink e Pensar a cidade e do Coletivo Lixo Zero RS. Quem for ao evento presencial deverá levar sua caneca, pois não serão oferecidos copos descartáveis.

O quê: Café com Atitude - encontro híbrido para debater a Semana Lixo Zero no RS

Quando: 30 de setembro, sexta-feira, às 9h

Onde: Prédio Centenário da Escola de Engenharia UFRGS (Praça Argentina, 09, Auditório Poente)

Inscrições para o evento presencial: acesse aqui