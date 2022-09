plano de ação relatório O Estudo de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico de Porto Alegre será apresentado em audiência pública virtual na próxima quarta-feira, dia 28 de setembro, a partir das 19h. O material - dividido em- apresenta estratégias para a mobilidade e para a integração do Centro com o entorno, como a Orla, o bairro Cidade Baixa e a região do 4º Distrito.

por este link Para participar, os interessados devem ingressar na plataforma WEBEX(ID da Reunião: 2535 441 9122, senha de acesso: sBc6tfdvp48). A inscrição para fala será feita na reunião virtual, durante a apresentação do projeto. A audiência terá duração de três horas e, caso não dê tempo de atender todas as manifestações, será retomada no mesmo horário do dia seguinte.

O trabalho foi desenvolvido pela Matricial Engenharia Consultiva com com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) como parte do Programa ORLA-POA, e teve acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).