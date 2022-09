Evento online reúne pesquisadores em jornalismo ambiental

O V Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental recebe convidados nacionais e internacionais para debater as questões ambientais de nosso tempo, convocando os participantes a imaginar futuros possíveis para o jornalismo e os ambientalismos.

site do encontro O evento ocorre em 27 e 28 de setembro, terça e quarta-feira, de modo online. A participação é gratuita e será fornecido certificado mediante inscrição, que deve ser feita diretamente no. As informações são da Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental (UFRGS/CNPq) e do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-RS), responsáveis pela realização do evento.

Nesta edição o encontro contará com quatro mesas e palestras. No dia 27, às 10h, a conferência Pesquisa em Jornalismo ambiental nos EUA e América Latina abrirá o evento. A palestra será proferida por Bruno Takahashi, que é professor associado de jornalismo e comunicação ambiental na Michigan State University e diretor de pesquisa do Centro Knight para Jornalismo Ambiental.

Pela tarde haverá a reunião das Redes de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, com a presença confirmada de Ilza Maria Tourinho Girardi (UFRGS), Katarini Miguel (UFMS), Simão Farias Almeida (UFRR), Rachel Mourão (Michigan State University) e Luciana Miranda Costa (UFRN). A partir das 14h, os pesquisadores se reúnem para debater as principais agendas de pesquisa em Jornalismo Ambiental, enfatizando as lacunas e avanços dos últimos anos.

Na quarta-feira, dia 28, o ENPJA apresenta a mesa Desafios ambientais do Brasil. Das 14h às 17h, Alana Keline Manchineri (Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira/Rede de comunicadores Tambores da Selva da Coordenação de Organizações Indígenas Bacia Amazônica), Juliana Arini (O Eco) e Fernando Aristimunho (Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa) apresentarão suas perspectivas para o futuro do país.

A conferência de encerramento, Desafios do jornalismo diante do desmonte ambiental e da crise climática, inicia às 19h, com a presença de Maristela Crispim. A jornalista, que acumula mais de 40 prêmios ao longo de sua carreira, é idealizadora da agência de conteúdo Eco Nordeste.

A realização é do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental (UFRGS/CNPq) e do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-RS), responsáveis pela organização do evento. Ambos possuem trajetória de décadas na mobilização e formação de jornalistas para a abordagem das questões ambientais. A iniciativa conta com apoio do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS, do Curso de Jornalismo da UFSM/FW e do Curso de Jornalismo da Uniritter/POA.