Capital vai reformar casas de baixa renda

Para atacar as condições precárias de moradia, uma das principais causas do déficit habitacional qualitativo, a prefeitura de Porto Alegre vai financiar reformas nas casas de famílias de baixa renda. Com recurso do Fundo Municipal de Habitação, o poder público vai comprar o material, remunerar pedreiros e contratar profissionais de arquitetura ou engenharia para projetar a intervenção e acompanhar a obra.

O primeiro edital para credenciamento das empresas parceiras, que serão responsáveis por assinar o projeto da reforma, será lançado ainda este ano, informa o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária André Machado.

Será feito revezamento e todas as que forem habilitadas serão contratadas em algum momento. As obras iniciam em 2023. Alguns dos critérios para se habilitar são ter um responsável técnico e comprovar relação da pessoa jurídica com trabalho técnico social, bem como na área de reforma e construção. Serão aceitas parcerias entre empresas para atingirem as exigências.

O atendimento será realizado somente em comunidades regularizadas ou que tenham o processo de regularização já instaurado - uma forma de garantir a relação de permanência no imóvel e um incentivo para aqueles que não participaram do processo nas suas comunidades. Para se candidatar à reforma, outros criterérios são comprovar renda de até cinco salários-mínimos para famílias com até três pessoas ou renda mensal per capita até 1,5 salários em lares com mais pessoas.

André Machado explica que a ideia é escolher pelo menos uma peça de cada casa para ser transformada com o recurso público: "banheiro, cozinha, dormitóro, fachada… a maior necessidade das casas dentro daquilo que for possível". Como inspiração, cita trabalho semelhante realizado pelo Instituto Vivenda. Em junho, a coluna contou a história de duas famílias com moradores que tem histórico de doença respiratória. Nos dois casos, com cerca de R$ 6 mil por residência, se conseguiu reformar um quarto cada.

No projeto da prefeitura, o valor de referência será o bônus-moradia concedido pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), que atualmente é de R$ 93.744,57. As reformas terão direito a 20% deste valor e a reconstrução parcial da casa, quando necessária, terá direito a 40% do que é pago como bônus. Com isso, o secretário acredita que pode ser possível atender a mais de um cômodo. "Podemos ter uma capilaridade grande, chegar a muitas casas e melhorar a vida de muitas famílias", sustenta.

Para implementar o que buscou em projetos de fora como referência, a prefeitura está amparada em legislação própria: a Lei Orgânica do Município define no inciso IV do artigo 233 e uma lei de 1999 regulamenta o Programa de Assistência Técnica ao Projeto e Construção de Moradia Econômica. Esta norma de Porto Alegre foi inspiração para elaboração da Lei Federal N° 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. "É louvável que a secretaria esteja usando uma legislação existente", destaca Tiago Holzmann da Silva, presidente estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no RS.