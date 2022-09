As jovens gaúchas na COP

Um movimento que surgiu pensando no futuro engaja no presente jovens de várias partes do mundo. O objetivo é alertar para a crise climática e agregr mais pessoas na luta por mudança. Foi em meio ao ativismo que a Amália Garcez, que é de Porto Alegre, e a Adriani Maffioletti, de Gravataí, se conheceram durante a pandemia, através do movimento internacional "Fridays for future", que por aqui ganhou o nome de "Eco pelo clima".

Mas o primeiro encontro das vizinhas de cidade foi em Glesgow, na Escócia. Em 2021, Amália e Adriani participaram da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Lá elas eram observadoras, pessoas que podem acompanhar as negociações que definem os acordos a serem firmados entre os países. Apesar das barreiras - mulheres jovens e do sul global -, Adriani reconhece: "aprendemos porque é importante estar lá, e pressionar".

A COP27, que acontecerá no Egito em novembro, é o próximo destino das gaúchas. Elas agora buscam apoio para chegar lá e se afirmarem como a voz local na tomada de decisões globais sobre o futuro - e o presente - do planeta.