Capital conclui inventário de imóveis do Petrópolis

Começou há quase uma década o difícil percurso de incluir casas e pequenos prédios do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na lista de bens imóveis protegidos como patrimônio da cidade. Agora o imbróglio está próximo de ser concluído pela prefeitura: a Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), ligada à Secretaria Municipal da Cultura, finalizou a listagem; e o Compahc, conselho consultivo que trata dos assuntos relacionados ao patrimônio, aprovou o encaminhamento em reunião na tarde desta segunda-feira, dia 12 de setembro.

O próximo passo é a homologação, pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), da lista que tem menos de 200 imóveis - uma redução considerável se comparada aos mais de 700 do estudo inicial feito em 2013 e os 364 da lista apresentada no ano seguinte.

Os endereços ainda não foram divulgados pela prefeitura - quando isso acontecer, será aberto prazo para apresentar impugnação. Mas, dos remanescentes, se sabe que estão somente imóveis que ficam ao sul da avenida Protásio Alves, informou à coluna o historiador Gunter Axt, secretário de Cultura da Capital. Ele afirma ter se envolvido pessoalmente com o assunto.

Do inventário atual, continua o secretário, a maioria figura como "estruturação" - aqueles cuja estrutura tem importância para a paisagem de um determinado local e devem manter a aparência externa, podendo fazer modificações no interior. Outra parte, cerca de 40, são de "compatibilização" - que ficam ao lado dos imóveis de estruturação e podem dar lugar a novas construções, desde que mantenham a harmonia da paisagem.

Com isso, o caso tem uma definição - ao menos administrativamente. Isso porque, em paralelo, corre na Justiça desde 2018 um processo que "congelou" os imóveis da lista vigente naquele momento. Ou seja, mesmo as construções consideradas de compatibilização não puderam ser demolidas para dar lugar a novos empreendimentos. A definição, por parte do poder público, do que deve ou não ser preservado e como, pretende dar fim ao trâmite.

Emblemático por ter suscitado muitos debates favoráveis e contrários à preservação do patrimônio, o inventário de Petrópolis também motivou a elaboração de uma nova norma para disciplinar a definição dos bens imóveis: a Lei Nº 12.585/2019, que define cinco critérios a serem considerados para inventariar um imóvel, sendo habilitados somente os que cumpram com no mínimo três.

Agora, tramita no Legislativo a proposta de alterar alguns pontos dessa lei, tratada pela coluna na semana passada. Uma das mudanças, caso seja aprovada, é que novas construções no lugar de imóveis de compatibilização não precisarão mais apresentar Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) - seguirão diretrizes gerais e o previsto no Plano Diretor. "Tem que ter harmonia, ser qualificado e estar bem inserido" em relação ao entorno, justifica Debora Magalhães, chefe da equipe de patrimônio.

Pelo entendimento vigente, as novas construções de compatibilização e reformas dos imóveis de estruturação devem passar pela Epahc. Mas, na atual gestão, somente passam pela equipe da Secretaria da Cultura os casos relacionados à fachada de estruturação, que é o elemento que justifica o bem ter sido inventariado.