Como combater a crise climática é tema de seminário em Porto Alegre

"Crise Climática: como combatê-la?" é o tema do 12º Seminário Todavida, que será realizado no dia 14 de setembro, das 8h30 às 17h, no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, S/N) em Porto Alegre. A realização é do Instituto Todavida.

Tendo por base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6, 7 e 13, relativos ao enfrentamento da Crise Climática para a Agenda 2030, o seminário contará com palestrantes das áreas de mobilidade elétrica, energias renováveis, desastres naturais, água, saneamento básico e ética.

O encerramento será com uma mesa redonda, mediada pela jornalista Silvia Marcuzzo, debatendo como comunicar essas ações para a população, como forma de incentivar a mudança comportamental que é fundamental para o combate à crise climática.

Paralelamente será realizada a Feira Expo Sustentabilidade, reunindo expositores de universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento, startups, entidades governamentais, setor empresarial e outras organizações interessadas em apresentar novas tecnologias, produtos e serviços voltados para o combate ao aquecimento global.

A participação no Seminário Todavida é gratuita, mediante inscrição prévia. Será emitido certificado para quem estiver presente.

Serviço

12° Seminário TodaVida - CRISE CLIMÁTICA- Como combatê-la? + Expo Sustentabilidade

Quando: 14/09/2022

Horário: das 8h30 às 17h

Onde: Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

Programação

8h - 8h45: Confirmação das Inscrições para certificado

9h - 9h15: Abertura do Seminário

9h15 - 9h30: Projetos TODAVIDA

9h30 - 10h: Danielle Martins e Larissa Schemes Heinzelmann - "Mudanças Climáticas e Desastres Naturais"

10h - 10h30: Pedro Amaral Reis - "Impactos do Aquecimento Global"

10h30 - 11h: Intervalo para visita à Exposição

11h - 11h30: Adalberto Maluf - " Eletromobilidade no Brasil"

11h30 - 12h: João Gabriel Magnabosco - Marcopolo - "Eletromobilidade no Transporte Público - People Moovers e VLTs"

12h - 14h: Intervalo para visita à exposição, estabelecer contatos (formação de redes) e almoço

14h - 14h30: Apresentação de trabalhos sobre sustentabilidade da Faculdade Factum

14h30 - 15h: Diego Moreira- "Ética, Animais e Meio Ambiente"

15h - 15h30: Intervalo para visita à Exposição

15h30 - 17h: Mesa debate com Sílvia Marcuzzo, Rovana Reale Bortolini, Cibele Carneiro, Bruna Suptitz e Amália Garcez