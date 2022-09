Políticas públicas devem reconhecer o termo 'catador', reivindica categoria

Há dez anos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) identificou que 90% dos resíduos sólidos (lixo) reciclados no país passam pelas mãos de catadoras e catadores, sejam organizados em cooperativas ou autônomos. O dado consta no Diagnóstico sobre Catadores de Materiais, de 2012, e reforça o nome pelo qual a categoria é reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações desde 2002.

Em março deste ano, o Ministério do Trabalho e Previdência incluiu a atividade "agente de reciclagem de materiais" como sendo de coleta e industrialização do lixo, habilitando os profissionais que nela se enquadram a obter aposentadoria especial por exposição a agentes prejudiciais à saúde, o que já ocorre com garis.

A categoria, no entanto, reivindica ser tratada pelo já reconhecido termo “catador”. Em nota, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis afirma que “é extremamente importante e necessário” o passo dado pelo governo em relação à aposentadoria de quem trabalha com a reciclagem, mas pondera que “juridicamente paira dúvidas sobre quem poderá ser beneficiado com a medida, o ‘agente de reciclagem’ ou de fato o catador de material reciclável”. O pedido é para considerar o termo já usado pelas políticas públicas.

Um exemplo é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 309, em tramitação no Congresso desde 2003 e defendida pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. A medida inclui a categoria como “segurado especial da previdência”, reduzindo de 20% para em torno de 2% a contribuição ao INSS sobre os ganhos com o trabalho de quem tenha a atividade como profissão ou principal meio de vida.