Prazo para circulação de carrinheiros será prorrogado

Desde o início de agosto os catadores de materiais recicláveis em Porto Alegre estariam proibidos de circular com carrinhos pelas ruas. Isso porque em 31 de julho acabou o prazo que prorrogou a permissão da atividade. Mas a prefeitura decidiu não multar esses profissionais, ao menos até o fim de 2023. A proibição está prevista em lei de 2008, de autoria do prefeito Sebastião Melo (MDB), à época vereador, que trata da circulação de veículos de tração humana e animal.

Conhecida como "lei das carroças", a medida conseguiu banir a circulação dos cavalos usados para puxar o material coletado nas ruas. Mas a retirada dos carrinheiros, nome dado às pessoas que puxam ou empurram um carrinho com recicláveis, enfrenta maior resistência, já que se trata da principal fonte de renda para uma parcela da população de mais baixa renda, que trabalha de forma autônoma nas ruas.

Recentemente a prefeitura informou que está "trabalhando em uma nova estratégia de geração de oportunidade para o perfil social dos carrinheiros, que envolve captação de financiamento internacional", o que passará por escuta dos trabalhadores e associações da categoria antes de ser finalizado.

Para validar a prorrogação do prazo, deve ser apreciado - e aprovado, já que conta com articulação do governo - o projeto sobre o tema de autoria do vereador Airto Ferronato (PSB). Ele, aliás, tem tomado a frente de propostas em favor da categoria e é o autor da lei quea catadores de rua. Nas legislaturas passadas, esse papel era do ex-vereador Marcelo Sgarbossa, responsável por articular as três prorrogações anteriores.