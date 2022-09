Estado regula pagamento por serviço ambiental

O Rio Grande do Sul conta com um programa específico de Pagamento por Serviços Ambientais. Previsto no Código Estadual do Meio Ambiente, o tema foi regulamentado por decreto do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), publicado no diário oficial no dia 2 de setembro. A medida segue as diretrizes da legislação federal e tem como objetivo reconhecer e incentivar ações de preservação do meio ambiente.

exemplo dos catadores "Pagamento por serviço ambiental" é a remuneração dada a quem presta um trabalho na área ambiental em benefício de toda a sociedade (ofoi apresentado na coluna passada). O decreto classifica serviço ambiental como "atividades individuais ou coletivas que favorecem a conservação, proteção, recuperação e melhoria dos serviços ecossistêmicos".

Na proposta do governo, a remuneração será destinada a projetos a serem selecionados por chamada pública - os editais serão temáticos. Já o recurso pode vir de diversas fontes, desde recurso próprio, fundos, doações, multas ou oriundos de termos de compromisso ambiental.

Para a primeira, está prevista a distribuição de R$ 15 milhões com recurso do Programa Avançar, mas a Secretaria do Meio Ambiente informa que não há previsão de quando os editais serão lançados.

Outra ação do governo voltada para a pauta ambiental - mais especificamente para atender compromissos firmados para reduzir o impacto gaúcho na crise climática - é um edital para incentivar a geração e utilização de biogás no Estado.

Por meio da chamada pública aberta no início do mês (confira o edital no site), será constituído o cadastro público de empresas e profissionais habilitados a elaborar e executar projetos e prestação de serviços em sistemas de produção de energia elétrica e outros insumos a partir do biogás.