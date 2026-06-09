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Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Junho de 2026 às 18:52

Terminal de ônibus

Arte/JC
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Com estimativa preliminar de investimento de até R$ 120 milhões e potencial de atendimento a cerca de 614 mil pessoas, o futuro Terminal Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, deverá funcionar como um novo eixo de integração do transporte coletivo da Capital (Jornal do Comércio, edição de 05/06/2026). Há muita coisa urgente a ser feita em Porto Alegre. Na saúde, é necessário maior agilidade e mais UPAs 24h. São necessárias obras no sistema de drenagem da cidade, mas a Prefeitura prefere investir em um terminal de ônibus que, em experiências anteriores, foi um caos. No terminal na Antônio de Carvalho, as pessoas ficavam se empurrando para entrar no ônibus. A prefeitura não entendeu que não funciona? (Sônia Mantovani)

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