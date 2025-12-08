Os desafios logísticos e de infraestrutura que afetam o Rio Grande do Sul estão relacionados à ausência de uma estratégia logística estadual contínua e a falta de interesse governamental (Estado e União) em integrar eficientemente os modais de hidrovia, ferrovia e rodovia do Estado (Jornal do Comércio, 03/12/2025). No momento do lucro tudo precisa ser privatizado, no momento do desenvolvimento é falta de interesse dos governos, sempre a mesma história. (Diego Marcelo Kalkmann)