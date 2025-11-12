Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Novembro de 2025 às 18:50

Transporte por aplicativo

Arte/JC
Há 10 anos em Porto Alegre, o Uber impacta a mobilidade e força a modernização da concorrência (Jornal do Comércio, 11/11/2025). A empresa Uber fez uma revolução na mobilidade da cidade, inclusive melhorou o atendimento dos taxistas. Não sinto saudades da era pré-aplicativo de transporte, quando os taxistas eram mal educados e grosseiros, e quem passava o Ano Novo em Porto Alegre, como aconteceu comigo em uma ocasião, não achava táxi para se locomover. (Gautama Da Silveira Froes)
Transporte por aplicativo II
Os táxis e lotações eram as únicas opções em Porto Alegre até a chegada do transporte por aplicativo. Era quase impossível um motorista ter uma placa de táxi naquela época, a não ser quando era demitido do emprego com carteira assinada e recebia valores suficientes para comprar. (Alexandre Pimentel)
Transporte por aplicativo III
Adotamos, com os aplicativos de transporte, um sistema sem qualquer controle de frota, atendimento e rota. O trânsito está caótico e só vai piorar. Isso é modernidade? (Jeferson Ribas)
Aeroporto de Erechim
O Aeroporto de Erechim recebeu a instalação e calibração do sistema Papi (Precision Approach Path Indicator), equipamento essencial para garantir maior segurança nas operações de pouso e decolagem (JC, 10/11/2025)Mesmo com o equipamento chamado Papi, o gargalo aeroportuário em Erechim causado pela pista curta de 1.280 metros e asfalto mole continuará. (Claudio Lemos Louzada)
 

