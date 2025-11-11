Cotas para mulheres II

Os políticos devem parar de interferir na vida dos empresários com a aprovação de projetos como ocorreu recentemente determinando cotas para mulheres em determinados setores. (Etiane Callai)

Incêndio no Centro

Incêndio no Centro II

Que triste o fim do prédio histórico no Centro de Porto Alegre. Mais um patrimônio da cidade que foi perdido e é irrecuperável. (Alexandre Esteves)

Ginásio Tesourinha

TÂNIA MEINERZ/JC

Após atrasos, a conclusão da reforma do Ginásio Tesourinha deve ocorrer em 2026 (JC, 5/11/2025) . Porto Alegre precisa de mais espaços para esportes e outras atividades, e não só shopping centers. A reforma do Tesourinha é uma alternativa para receber competições e outras atrações, já que o Gigantinho também está fechado. A população merece mais locais de entretenimento, com opções de diferentes programas. (Juliana M. Lopes, por e-mail)