Palavra do Leitor

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 18:51

Cotas para mulheres

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Os deputados estaduais aprovaram na terça-feira (4) por unanimidade - com 48 votos favoráveis - o projeto do Executivo que institui a reserva de 20% das vagas em empresas de segurança, vigilância e transportes de valores para mulheres (Jornal do Comércio, 5/11/2025). Existe um desequilíbrio histórico no setor de transporte, em especial no segmento de descarga de cimento. Espero que a Assembleia Legislativa estabeleça cotas para esse setor que é hegemonicamente dominado por homens. (Adriano Dallegrave)
Cotas para mulheres II
Os políticos devem parar de interferir na vida dos empresários com a aprovação de projetos como ocorreu recentemente determinando cotas para mulheres em determinados setores. (Etiane Callai)
Incêndio no Centro
Um incêndio atingiu três prédios próximos à Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de  Porto Alegre (JC, 5/11/2025). É inacreditável que Porto Alegre tenha apenas um caminhão do Corpo de Bombeiros com escada Magirus e o equipamento não esteja funcionando atualmente. (Patrícia Ryan)
Incêndio no Centro II
Que triste o fim do prédio histórico no Centro de Porto Alegre. Mais um patrimônio da cidade que foi perdido e é irrecuperável. (Alexandre Esteves)
Ginásio Tesourinha
| TÂNIA MEINERZ/JC
Após atrasos, a conclusão da reforma do Ginásio Tesourinha deve ocorrer em 2026 (JC, 5/11/2025). Porto Alegre precisa de mais espaços para esportes e outras atividades, e não só shopping centers. A reforma do Tesourinha é uma alternativa para receber competições e outras atrações, já que o Gigantinho também está fechado. A população merece mais locais de entretenimento, com opções de diferentes programas. (Juliana M. Lopes, por e-mail)
 

 

