Palavra do Leitor

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 19:00

Expansão no varejo

O Grupo Zaffari, maior varejista do Rio Grande do Sul, tem diversos empreendimentos em execução e outros projetos que serão implementados nos próximos anos no Estado e em São Paulo, entre hipermercados, atacarejos e shoppings (Minuto Varejo, 3/11/2025). Pelotas merece um supermercado da rede Zaffari, pois a cidade está passando por um ótimo momento no setor imobiliário, com novos bairros surgindo, além de obras de infraestrutura (viadutos, ponte, duplicação de avenidas, etc.) e ônibus elétricos. Das médias cidades, é a mais segura do Rio Grande do Sul e tem grande potencial de desenvolvimento. (Daniel Dias)
A crise sofrida pelos arrozeiros não deve ser em decorrência dos baixos preços pagos pelo arroz, conforme citado por um leitor na coluna Palavra do Leitor do dia 6 de novembro. Há pouco tempo, os preços abusivos do cereal, praticados no comércio em geral, quase inviabilizaram o seu consumo, principalmente pela população de baixa renda. O governo federal autorizou, visando ajustar os preços internos à sua realidade, o aumento de cotas de importação do produto de outros países. Isso bastou para que se estabelecesse uma grande reclamação generalizada, por uma parte dos arrozeiros do Estado, visando reivindicar o socorro financeiro oficial à custa de recursos públicos. (Manoel Luiz Silva dos Santos, por e-mail)
É triste ver marcas tradicionais decretando falência. (Juliano Reinaldo Schonardie)
Reajuste dos servidores
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos propostos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para aumentar os salários dos servidores do Poder Judiciário da União (JC, 4/11/2025). Concordo com o reajuste salarial. Deveria ser feito, também, para as Forças Armadas, pois os salários estão muito defasados. Um técnico que entra hoje na Justiça Federal ganha o mesmo que um primeiro-sargento com 20 anos de serviço. (Cleber Rodrigues)
