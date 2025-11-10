Expansão no varejo

O Grupo Zaffari, maior varejista do Rio Grande do Sul, tem diversos empreendimentos em execução e outros projetos que serão implementados nos próximos anos no Estado e em São Paulo, entre hipermercados, atacarejos e shoppings (Minuto Varejo, 3/11/2025). Pelotas merece um supermercado da rede Zaffari, pois a cidade está passando por um ótimo momento no setor imobiliário, com novos bairros surgindo, além de obras de infraestrutura (viadutos, ponte, duplicação de avenidas, etc.) e ônibus elétricos. Das médias cidades, é a mais segura do Rio Grande do Sul e tem grande potencial de desenvolvimento. (Daniel Dias)