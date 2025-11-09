Para a prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto (MDB), a logística é um diferencial regional (Jornal do Comércio, 3/11/2025) . Excelente entrevista com a prefeita Paula Librelotto, com coerência entre o que pensa e o que efetivamente realiza na administração pública de Cruz Alta. Destaco as propostas inovadoras na área de logística e armazenagem de produtos agrícolas — tema de enorme relevância, considerando as estatísticas preocupantes sobre as perdas de grãos desde a lavoura até o consumo final. É inspirador ver uma gestora pública tratar o desenvolvimento com visão técnica, sensibilidade e compromisso com resultados concretos. (João Ernani Rodrigues da Silva, por e-mail)

Em que pese haver debate público no projeto da distribuição de comida para pessoas carentes, proposto pela Comandante Nádia na Câmara Municipal de Porto Alegre, poucos leram este projeto, não conhecem o seu teor, mas criticam erroneamente, movidos pelas redes sociais. Por ser projeto de lei, pode ter emendas propostas pelos vereadores. Isso se chama democracia. (Rafaela Silva de Souza, por e-mail)

Serviços como emissão de passaporte precisam estar o mais próximo possível do centro da cidade, e não o contrário, até porque o transporte público de Porto Alegre é deficiente. (Arlen Souza)