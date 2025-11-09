Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Novembro de 2025 às 19:11

Cruz Alta

Arte/JC
Para a prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto (MDB), a logística é um diferencial regional (Jornal do Comércio, 3/11/2025). Excelente entrevista com a prefeita Paula Librelotto, com coerência entre o que pensa e o que efetivamente realiza na administração pública de Cruz Alta. Destaco as propostas inovadoras na área de logística e armazenagem de produtos agrícolas — tema de enorme relevância, considerando as estatísticas preocupantes sobre as perdas de grãos desde a lavoura até o consumo final. É inspirador ver uma gestora pública tratar o desenvolvimento com visão técnica, sensibilidade e compromisso com resultados concretos. (João Ernani Rodrigues da Silva, por e-mail)
Distribuição de alimentos
Um projeto de lei busca regulamentar a distribuição de alimentos a pessoas em situação de rua em Porto Alegre (JC, 3/11/2025). O projeto de lei que trata da distribuição de alimentos em Porto Alegre, tramitando na Câmara Municipal, tem vários pontos positivos. Infelizmente, as redes sociais destroem qualquer tipo de debate público que deveria ser tratado na Câmara Municipal, que é o fórum adequado para esse tipo de debate. Silvana Sauer (por e-mail)
Distribuição de alimentos II
Em que pese haver debate público no projeto da distribuição de comida para pessoas carentes, proposto pela Comandante Nádia na Câmara Municipal de Porto Alegre, poucos leram este projeto, não conhecem o seu teor, mas criticam erroneamente, movidos pelas redes sociais. Por ser projeto de lei, pode ter emendas propostas pelos vereadores. Isso se chama democracia. (Rafaela Silva de Souza, por e-mail)
Posto de atendimento da PF
A Polícia Federal encerrou os serviços no Praia de Belas e vai passar a atender no Shopping Pontal, no bairro Cristal (JC, 4/11/2025). Qual a finalidade de transferir o posto da Polícia Federal para a Zona Sul de Porto Alegre? A localização do shopping Praia de Belas é boa. (Osvaldo Palma)
Posto de atendimento da PF II
Serviços como emissão de passaporte precisam estar o mais próximo possível do centro da cidade, e não o contrário, até porque o transporte público de Porto Alegre é deficiente. (Arlen Souza)

