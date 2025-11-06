Com uma carreira multifacetada — pintor, ilustrador e professor — o gaúcho Joaquim da Fonseca, natural do Alegrete, se mantém ativo aos 90 anos, expondo suas obras e participando de oficinas, entre outras atividades (Reportagem Cultural, 31/10/2025). É uma maravilha ler a reportagem publicada no Caderno Viver de Marcello Campos e ver a energia do mestre Joaquim da Fonseca. Sobre o grande talento de Fonseca, não é nem preciso comentar. (Clair Fofonka da Silva Jardim)