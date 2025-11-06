Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 18:46

Reportagem Cultural

Arte/JC
Com uma carreira multifacetada — pintor, ilustrador e professor — o gaúcho Joaquim da Fonseca, natural do Alegrete, se mantém ativo aos 90 anos, expondo suas obras e participando de oficinas, entre outras atividades (Reportagem Cultural, 31/10/2025). É uma maravilha ler a reportagem publicada no Caderno Viver de Marcello Campos e ver a energia do mestre Joaquim da Fonseca. Sobre o grande talento de Fonseca, não é nem preciso comentar. (Clair Fofonka da Silva Jardim)
Reportagem Cultural II
Obrigada Marcello Campos pela impecável reportagem sobre Joaquim da Fonseca. O nosso “Maestro da aquarela" merece. Parabéns pelo texto e informações impecáveis, um exemplo de jornalismo sério e verdadeiro. (Eleone Prestes)
Lô Borges
Lô Borges II
A morte de Lô Borges é uma grande perda para a música brasileira. (Rogério Sippel)
Litoral Norte 
Daniela Machado/Divulgação/JC
Daniela Machado/Divulgação/JC
A cidade de Xangri-Lá, no Litoral Norte, se consolida como destino de novos moradores (JC, 3/11/2025). Observo que desde a pandemia as cidades do Litoral passam por um aumento nas suas populações. Vejo que foram feitas melhorias para atender a esse boom populacional, mas ainda é preciso melhorar na infraestrutura, principalmente para dar conta da época do veraneio quando além dos habituais moradores há também os veranistas. (Cátia Mendonça, por e-mail)
 

