Complexo de aviação

O lançamento da pedra fundamental, realizado em cerimônia no dia 23 de outubro, marcou o início das obras do Aerociti - Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação, o hub aeronáutico da Aeromot em Guaíba (Jornal do Comércio, 24/10/2025). Como entusiasta da aviação e do Jornal do Comércio, gostaria de lembrar que a Aeromot atua em Porto Alegre, há mais de 55 anos, fazendo manutenção, modificações e componentes para a aviação civil e militar. Já produziu poltronas aeronáuticas e as aeronaves Guri (expostas na entrada do Aeroclube do Rio Grande do Sul) e o Ximango, e pretende fabricar o bimotor DA 62 e o monomotor DA 50, excelentes aeronaves com o diferencial no motor ciclo Diesel, alimentado a querosene e com estrutura de material composto, uma das especialidades da Aeromot. (Luiz Carlos de Oliveira, por e-mail)