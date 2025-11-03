Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Novembro de 2025 às 19:07

Complexo de aviação

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

O lançamento da pedra fundamental, realizado em cerimônia no dia 23 de outubro, marcou o início das obras do Aerociti - Aerocentro Integrado de Tecnologia e Inovação, o hub aeronáutico da Aeromot em Guaíba (Jornal do Comércio, 24/10/2025). Como entusiasta da aviação e do Jornal do Comércio, gostaria de lembrar que a Aeromot atua em Porto Alegre, há mais de 55 anos, fazendo manutenção, modificações e componentes para a aviação civil e militar. Já produziu poltronas aeronáuticas e as aeronaves Guri (expostas na entrada do Aeroclube do Rio Grande do Sul) e o Ximango, e pretende fabricar o bimotor DA 62 e o monomotor DA 50, excelentes aeronaves com o diferencial no motor ciclo Diesel, alimentado a querosene e com estrutura de material composto, uma das especialidades da Aeromot. (Luiz Carlos de Oliveira, por e-mail)
Rodoviária de Porto Alegre
Rodoviária de Porto Alegre II
A concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre é um absurdo. A infraestrutura é precária e não há data de término para a concessão do espaço. (Lucas Feijó)
Passo Fundo
A macrorregião Norte do Rio Grande do Sul é a nova locomotiva da economia gaúcha (JC, 27/10/2025). A cidade de Passo Fundo cresce acima da média nacional. (Rodrigo Ariotti)
Segurança
Segurança II
A criminalidade é uma realidade também no Rio Grande do Sul. Deveria ser feita uma megaoperação no Estado para combater o crime organizado e o tráfico. (Julio Aguiar)
Segurança III
Precisamos de ajuda nos bairros das cidades gaúchas, pois toda semana pessoas morrem em função do tráfico de drogas. (Dirce S. Tomczak)

