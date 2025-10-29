Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 18:52

Transporte coletivo

Um estudo sobre o serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre mostra que houve uma perda de 65% dos passageiros em 20 anos, principalmente após a pandemia, quando o volume caiu de 89 milhões de pessoas transportadas em 2019 para 51 milhões em 2024 (Jornal do Comércio, 25/10/2025). É mais barato comprar um carro e andar com conforto do que dar lucro para empresários que não respeitam os passageiros, com promessas que não são cumpridas. (Luiz Anselmo Lima Panzenhagen)
Transporte coletivo II
Está na hora de diminuir o número de corredores de ônibus. (Fabio Castello Costa Girardi)
Transporte coletivo III
A passagem de ônibus é cara. Não há conforto nos ônibus. Além disso, as viagens não são pontuais e os intervalos são muito grandes. (Adriana Jacques Affonso)
Mapa Econômico do RS
O caderno especial Mapa Econômico do RS, publicado na terça-feira, aponta as  oportunidades para o desenvolvimento da Macrorregião Norte do Rio Grande do Sul (JC, 28/10/2025). Reportagens como as publicadas no Mapa Econômico do RS destacam o Jornal do Comércio no seu dia a dia perante os demais meios de comunicação. Parabéns pelo trabalho. (Paulo Ricardo da Silva)
Arroz
Mercado imobiliário
O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realiza a  campanha “Imóvel Zero”, que tem o objetivo de enfatizar a importância dos imóveis novos e reforçar o setor (JC, 21/10/2025). A cidade precisa de equilíbrio entre o novo e o requalificado. Há demanda por imóveis novos, mas, ao mesmo tempo, existe oportunidade de retrofit de edificações antigas. O 4º Distrito é um ponto de encontro entre o passado industrial e o futuro urbano. Os imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida poderiam se encaixar se pensados com visão contemporânea. Retrofit e habitação popular não precisam ser opostos — podem, juntos, requalificar a cidade, gerar inclusão e valorizar o patrimônio construído. (Flavio Cabrera) 

