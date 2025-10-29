Transporte coletivo II

Está na hora de diminuir o número de corredores de ônibus. (Fabio Castello Costa Girardi)

Transporte coletivo III

A passagem de ônibus é cara. Não há conforto nos ônibus. Além disso, as viagens não são pontuais e os intervalos são muito grandes. (Adriana Jacques Affonso)

Mapa Econômico do RS

Arroz

A Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) lançou a campanha nacional “Arroz Combina”, com o objetivo de promover o consumo do grão, exaltar a qualidade do arroz brasileiro e combater desinformações disseminadas nas redes sociais (JC, 27/10/2025). O arroz é um alimento maravilhoso, sem glúten, que pode ser preparado de várias formas - desde sushi ao tradicional arroz com feijão. (Graciela Machado) O arroz é um alimento maravilhoso, sem glúten, que pode ser preparado de várias formas - desde sushi ao tradicional arroz com feijão. (Graciela Machado)

Mercado imobiliário