Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 19:08

Escala de trabalho

Diante das dificuldades em reter e atrair mão de obra, duas grandes redes varejistas gaúchas adotaram uma jornada de trabalho no formato 5x2 no lugar do modelo 6x1, predominante no comércio (Coluna Minuto Varejo, 23/10/2025). A pandemia forçou a classe pobre a ir para a informalidade, e esses trabalhadores perceberam que é possível ganhar praticamente a mesma coisa que recebiam como CLT, talvez até mais, e trabalhando bem menos. Muitos não voltaram a trabalhar com carteira assinada, pois não querem mais. (Raimundo Marques de Castro Filho)
Escala de trabalho II
A mudança adotada pelas redes varejistas na escala de trabalho representa um bom começo. A escala 5x2 vai tentar manter os colaboradores. (Vinicius Alves)
COP30 
O governo federal vai apresentar durante a COP30, a Conferência do Clima da ONU que neste ano acontecerá pela primeira vez no Brasil, o Plano Clima, que definirá metas a serem alcançadas nesta área até 2035 (Coluna Pensar a Cidade, 23/10/2025). O Plano Clima do governo prevê novos poços de petróleo. A COP30 será poluidora, com centenas de aviões transportando dezenas de milhares de participantes em salas de ar condicionado, quando poderia ter sido feita através de videoconferência. No final, serão poucas mudanças práticas, o que gerará desperdício de dinheiro público, ou seja, agravará o aquecimento global. (Luciano Lamb)
Estátua viva 
| Fernando Albrecht/Especial/JC
Fernando Albrecht/Especial/JC
As estátuas vivas da Rua da Praia, retratadas na coluna Começo de Conversa escrita por Fernando Albrecht, merecem nossa admiração pela persistência da atuação que fazem, ficando imóveis por vários minutos. Entre o movimento apressado da cidade, eles nos lembram do poder da pausa e da arte como respiro no cotidiano. São artistas que transformam o espaço público em palco. Pena que nem sempre podemos parar para observar suas performances. (Jorge O. Torres, por e-mail)
 

