Escala de trabalho

Diante das dificuldades em reter e atrair mão de obra, duas grandes redes varejistas gaúchas adotaram uma jornada de trabalho no formato 5x2 no lugar do modelo 6x1, predominante no comércio (Coluna Minuto Varejo, 23/10/2025). A pandemia forçou a classe pobre a ir para a informalidade, e esses trabalhadores perceberam que é possível ganhar praticamente a mesma coisa que recebiam como CLT, talvez até mais, e trabalhando bem menos. Muitos não voltaram a trabalhar com carteira assinada, pois não querem mais. (Raimundo Marques de Castro Filho)