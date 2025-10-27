Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 27 de Outubro de 2025 às 19:11

Mudança no ensino

A partir de 2026, as escolas municipais de Porto Alegre não irão mais oferecer o 6° ano (Jornal do Comércio, 23/10/2025). As escolas estaduais serão ampliadas? Imagino as famílias cuja escola próxima a sua residência pertence à rede municipal. Como será a locomoção até uma escola estadual, que muitas vezes fica bem longe? No 6º ano, as crianças são jovens demais para irem sozinhas para lugares distantes, mas ao que parece a prefeitura não está preocupada com isso. (Fran Rosa)
Mudança no ensino II
O Estado empurra o Ensino Fundamental para os municípios, e aí estes extinguem os anos finais. Quero ver onde os estudantes vão concluir o Ensino Fundamental. (Débora Silva)
Guaíba tem pleiteado a instalação de uma agência aduaneira no município (JC, 23/10/2025). A perspectiva de abertura de uma agência aduaneira em Guaíba, além de outros investimentos já anunciados, representa uma enxurrada de boas notícias para a cidade. (Maurício Silva)
Com o tema “Planejamento Urbano e os Desafios para a Sustentabilidade”, a UniRitter promoveu o 2º Seminário Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da universidade (Coluna Pensar a Cidade, 21/10/2025). Seria importante incentivar a instalação de jardins de chuva, estruturas que ajudam na permeabilidade do solo, em espaços públicos. (Claudio N. Silveira Navarro)
No Brasil, é vantajoso pertencer ao setor do agronegócio, não incluindo nesse rol os pequenos produtores de hortifrutigranjeiros. Quando a produção é boa e os preços internacionais são atrativos, as exportações são generosas e os preços internos passam a ser abusivos e se tornam dolarizados. Para a população brasileira, quando há queda de produção, seja por problemas climáticos ou, como agora, quando o governo permitiu o aumento das importações, a fim de regular os preços abusivos internos, praticados junto ao consumidor brasileiro, os integrantes do agronegócio pedem ajuda e conseguem, sistematicamente, generosos socorros financeiros emergenciais, a custo subsidiado. (Manoel Luiz Silva dos Santos, por e-mail)

