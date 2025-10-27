Mudança no ensino

A partir de 2026, as escolas municipais de Porto Alegre não irão mais oferecer o 6° ano (Jornal do Comércio, 23/10/2025) . As escolas estaduais serão ampliadas? Imagino as famílias cuja escola próxima a sua residência pertence à rede municipal. Como será a locomoção até uma escola estadual, que muitas vezes fica bem longe? No 6º ano, as crianças são jovens demais para irem sozinhas para lugares distantes, mas ao que parece a prefeitura não está preocupada com isso. (Fran Rosa)

O Estado empurra o Ensino Fundamental para os municípios, e aí estes extinguem os anos finais. Quero ver onde os estudantes vão concluir o Ensino Fundamental. (Débora Silva)

No Brasil, é vantajoso pertencer ao setor do agronegócio, não incluindo nesse rol os pequenos produtores de hortifrutigranjeiros. Quando a produção é boa e os preços internacionais são atrativos, as exportações são generosas e os preços internos passam a ser abusivos e se tornam dolarizados. Para a população brasileira, quando há queda de produção, seja por problemas climáticos ou, como agora, quando o governo permitiu o aumento das importações, a fim de regular os preços abusivos internos, praticados junto ao consumidor brasileiro, os integrantes do agronegócio pedem ajuda e conseguem, sistematicamente, generosos socorros financeiros emergenciais, a custo subsidiado. (Manoel Luiz Silva dos Santos, por e-mail)