Irrigação II

É fácil resolver esse problema enfrentado pelos produtores rurais. Tirem os juros dos financiamentos, viabilizem o acesso à energia, facilitem as outorgas de água, licenças de reservatórios e cobrem das empresas de energia agilidade nos processos. (Eduardo Montemezzo)

Irrigação III

A Embrapa tem tecnologia para fazer isso, não é necessário viajar até Nebraska, nos Estados Unidos. (Jilsonn Itabela)

Obituário

Obituário II

Tive a oportunidade de interagir em alguns momentos com a Irmã Lucia Boniatti durante a minha passagem pela Associação Educadora São Carlos (AESC). Que Deus lhe receba com as bênçãos merecidas. Foi uma grande gestora e uma grande mulher. (Beto Lopes)

Educação financeira