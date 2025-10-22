Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 22 de Outubro de 2025 às 18:09

Irrigação

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Uma comitiva gaúcha liderada pelo governo do Rio Grande do Sul está nos Estados Unidos conhecendo experiências de irrigação na região de Nebraska, que tem a maior fatia de uso do recurso para a produção e foco em milho e soja (Jornal do Comércio, 21/10/2025). A irrigação nunca será a solução para a produção de grandes culturas. Aliás, fora o arroz irrigado, nenhum país do mundo irriga as grandes culturas por uma simples razão, que é a mesma dos carros elétricos: energia. (Gerson Herter)
Irrigação II
É fácil resolver esse problema enfrentado pelos produtores rurais. Tirem os juros dos financiamentos, viabilizem o acesso à energia, facilitem as outorgas de água, licenças de reservatórios e cobrem das empresas de energia agilidade nos processos. (Eduardo Montemezzo)
Irrigação III
A Embrapa tem tecnologia para fazer isso, não é necessário viajar até Nebraska, nos Estados Unidos. (Jilsonn Itabela)
Obituário
A irmã Lucia Boniatti, que foi presidente da Associação Educadora São Carlos (AESC) e que, por mais de duas décadas dedicou-se ao Hospital Mãe de Deus, morreu na madrugada de terça-feira (21) aos 82 anos em Porto Alegre (JC, 21/10/2025). A irmã Lucia era uma pessoa ímpar, grande professora de matemática, com a qual tive o privilégio de conviver no Ginásio São Jerônimo. Fará muita falta. (Maria Do Carmo Ody)
Obituário II
Tive a oportunidade de interagir em alguns momentos com a Irmã Lucia Boniatti durante a minha passagem pela Associação Educadora São Carlos (AESC). Que Deus lhe receba com as bênçãos merecidas. Foi uma grande gestora e uma grande mulher. (Beto Lopes)
Educação financeira
Ter independência financeira não significa apenas pagar contas, mas sobre escolher com clareza e segurança os rumos da própria vida (Jornal da Lei, 21/10/2025). Parabéns pelo excelente artigo “A liberdade feminina começa pela educação financeira”, de autoria de Carolina Haack, publicado pelo Jornal do Comércio no caderno Jornal da Lei. O texto proporciona uma leitura leve, inspiradora e muito relevante, especialmente para nossas filhas, que merecem ter contato com reflexões como essa. Compartilhei com a minha filha pois acredito que textos assim ajudam a formar visão, valores e são uma inspiração para o futuro. (Clairton Marins Soares)

