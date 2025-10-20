(Jornal do Comércio, 15/10/2025) A prefeitura de Porto Alegre oficializou, na terça-feira, a criação do Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar de passageiros, em caráter experimental. A intenção é transformar as atuais lotações em um sistema de transporte extra, com os veículos atuando como micro-ônibus em horários e trajetos de baixa demanda Já foi um transporte diferencial e seletivo, só que não evoluiu, ficando pra trás dos outros meios coletivos. Hoje é basicamente um micro-ônibus com linhas limitadas e que custa o dobro do ônibus comum. Dependendo do momento até o Uber fica mais em conta. Acredito que, para este transporte voltar a ser interessante, poderiam criar linhas que os coletivos não têm ou deixaram de operar e também poderiam aceitar o tri do trabalhador. (Eduardo Seferin)

Lotações 2

As lotações não podem ser extintas, pois é uma importante opção. Em dias de shows e espetáculos à noite poderiam circular. (Renata Bornancini)

Lotações 3

Acho que uma alternativa seria usar as lotações para fazer trajetos longos. (Alexandre Valli)

Doceria

(GeraçãoE, site, 17/10/2025) A Charlie Candies, marca de doces que conta com quatro operações, abriu um processo seletivo com vagas para pessoas com mais de 50 anos nas três lojas de Porto Alegre. Os postos incluem posições para atendente de cafeteria, atendente de encomendas, auxiliar de pós-produção e encarregado de loja. Achei sensacional a iniciativa. Muitos têm competência, engajamento e responsabilidade porém poucas oportunidades. Parabéns pela iniciativa! Torcendo que seja melhor do que o esperado e sirva de exemplo. (Cristina Jaeger)

Autoescolas

O Seaacom, sindicato que representa os trabalhadores de autoescolas (CFCs), realizou no Dia Nacional do Instrutor de Trânsito, comemorado na quinta-feira passada, em Porto Alegre, uma carreata de protesto à proposta do Ministro dos Transportes, Renan Filho, que torna facultativa a formação de condutores de veículos pelos Centros de Formação de Condutores (Jornal do Comércio, 17/10/2025) . O importante é facilitar a vida do povo. Se dá pra fazer pagarmenos, que assim se faça. (Ronaldo Nunes)

Autoescolas 2

A questão não é tirar as auto escolas. É essencial um bom instrutor. O que precisa ser avaliado é o valor da habilitação, é muito caro. (Aldiani Leite)